Общество

Россиян предупредили о подорожании молочной продукции

В России растет себестоимость молочной продукции для производителей — в прошлом году она повысилась на 16 процентов и пока что не собирается останавливаться. Вместе с ростом потребления и реальных доходов граждан это может привести и к росту цен товара на полках магазинах, отметил председатель Национального молочного союза Артем Белов. Однако реальные тенденции пока что не ясны: так, в 2023 году себестоимость и доходы тоже росли, а молоко и молочные продукты подорожали лишь на один процент.

По словам Артема Белова, хорошая новость заключается в том, что у населения России в 2023 году и начале 2024-го объективно растут доходы.

«Если говорить честно, такого роста не было, наверное, года с 2011-2012, — отметил эксперт. — Естественно, это не могло не сказаться на пищевой индустрии. Спрос на большинство продуктов питания, в том числе, конечно, и на молочную продукцию, в прошлом году вырос, и вырос существенно. Эта динамика сохраняется сейчас и, по моим оценкам, сохранится еще и в следующем году».

Сам по себе рост потребления — история позитивная. Но не без нюансов — все, наверное, помнят декабрьско-февральскую драму вокруг резко подорожавших яиц. Тогда депутаты и представители отрасли тоже объяснили это ростом доходов и резко взлетевшим спросом.

«Помимо роста доходов и потребления наблюдается и рост себестоимости продукции, — подчеркнул эксперт. — Растет стоимость топлива, электроэнергии, те же заработные платы на производстве. Все это приводит к дополнительным издержкам, которые приходится учитывать. Кроме того, сказалось на сельхозтоваропроизводителях и увеличение ключевой ставки практически в два раза».

В итоге за прошлый год себестоимость в производстве, например, сырого молока выросла на 16-17 процентов. Это, говорит Артем Белов, довольно много. И, скорее всего, похожая динамика сохранится и в ближайшем будущем.

Повлияет ли это на цены? А вот тут вопрос пока открытый. С одной стороны — молочная продукция входит в список социально значимых товаров. А значит, государство за ней присматривает, и просто так задрать ценники ни у производителей, ни у торговых сетей не получится. Кроме того, растущее потребление балансирует падение доходов, перекрывая, пусть и не полностью, увеличение себестоимости продукта. Сухие цифры это подтверждают: так, согласно данным Росстата, за прошлый год цены на молочную продукцию по основным категориям выросли всего на один процент.

«Сейчас действительно роста цен на основную молочную продукцию практически нет, — пояснила в беседе с «Парламентской газетой» доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская. — Так, если килограмм сметаны в первую неделю января 2023 года стоил 389 рублей, то в аналогичном периоде 2024 года ее стоимость выросла на 3,63 рубля, а к середине февраля она составила 287,56 рубля. Пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2 процента подорожало с 73 рублей до 76,23, стерилизованное молоко даже подешевело (98,28 и 95,48 рубля за литр соответственно). Кисломолочные продукты подорожали на 13,6 процента, более других подорожали сыры плавленые — на 20,9 процента».

Однако уже к осени, прогнозирует эксперт, ситуация может измениться. На первых порах отрасль адаптировалась, но теперь перед ней стоят новые вызовы. Растущий спрос надо удовлетворять, а значит, модернизировать старые мощности, открывать новые, внедрять высокотехнологичные решения. На все это нужны деньги.

«К этому нужно добавить сезонность — соотношение производства молока в летний и зимний период. Высокая сезонность влечет и изменение рентабельности, — пояснила Лебединская. — Отсюда и периоды потенциального повышения цен, а еще неизбежная необходимость обновления оборудования и производственных помещений».

В совокупности, по словам эксперта, цены все же вырастут, но ненамного — на 7-9 процентов. Однако прогноз это предварительный — он еще может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, если в ситуацию вмешаются неучтенные факторы.