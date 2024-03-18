Международный Кубок КВН имени Александра Иванова разыграют в Пскове

Международный Кубок КВН имени Александра Иванова разыграют в Доме офицеров в Пскове в День смеха, 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.
За звание смешных и находчивых поборются пять команд:
«С каждой из команд мы успеем познакомиться чуть ближе. Кто-то из них уже стоял на сцене 1 апреля, кто-то даже хранит у себя заветный кубок, а кто-то приедет из-за границы, чтобы побороться за награду», – отметили организаторы.
Мероприятие начнется в 18:30 на улице Комдива Кирсанова, 5.