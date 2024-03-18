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Общество

Итоги работы Штаба общественной поддержки Псковской области подвели на рабочем совещании

18.03.2024 18:15|ПсковКомментариев: 0

Итоги работы Штаба общественной поддержки Псковской области подвели на рабочем совещании. В ходе круглого стола участники обсудили результаты работы штаба за период его работы и наметили планы на будущее, сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе.

Фотографии: Штаб общественной поддержки Псковской области

Провел встречу руководитель аппарата штаба Александр Гончаренко. Он поблагодарил всех, кто был задействован в работе штаба, организовывал и проводил мероприятия, встречи, концерты, дискуссии и многое другое.

«Штаб активно работал без малого три месяца. За это время среднее количество ежедневных мероприятий было равно трем. То есть, каждый день в штабе было по несколько активностей, на которые приходили жители Пскова и области. За это время люди узнали, что есть такой штаб, где реально работают, куда можно прийти с любым вопросом. Очень благодарен всем за то, что вы собрали все свои скрытые ресурсы и внесли свой неоценимый вклад в работу штаба. Низкий вам поклон. Это личное время, здоровье», – поблагодарил Александр Гончаренко доверенных лиц и общественников.

Доктор исторических наук Александр Седунов отметил, что время работы штаба было насыщенное. «Публика на встречах была разная, всех нужно было заинтересовать. Здесь была создана прекрасная атмосфера. Все пространство было включено в разговор. Все получилось», – поблагодарил он.

 

Руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева подчеркнула, что это была серьезная работа в команде. «Спасибо организаторам, потому что, где бы мы ни находились, мы чувствовали ваше надежное плечо. Поэтому задачи, которые мы выполняли, давались нам легко, ведь мы понимали, что мы не одни, что мы защищены. Спасибо за человеческое отношение, за работу в команде», – сказала она.

Теги: #Штаб общественной поддержки
Источник: Псковская Лента Новостей
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