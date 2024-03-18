Общество

Фестиваль в честь 10-летия воссоединения России с Крымом проходит в Пскове

В Пскове в честь 10-летия воссоединения России с Крымом проходит фестиваль «Русская весна», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

18 марта до 19.30 в Детском парке будут работать две площадки: «Музыкальная сцена» и квест «Мой Крым».

На главной сцене выступают артисты, исполняющие романсы, патриотические песни и современные композиции. Среди них: Наталья Александрова, Анастасия Куклина, Елизавета Ковтун, Константин Духанский, Софья Самсонова. Завершит концертную программу группа «Радио Бэнд».

Гости принимают участие в интерактивной программе: флешмобах, квестах.

Напомним, 18 марта текущего года исполняется 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014 году президент Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав Российской Федерации.