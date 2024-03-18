Общество

Митинг в честь 80-летия подвига Ильи Коровина состоялся в псковской деревне Жидилов Бор

Митинг, посвященный 80-летию подвига Героя Советского Союза Ильи Коровина состоялся у мемориала воинской славы «Жидилов Бор» 18 марта. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой.



Илья Коровин закрыл собой амбразуру немецко-фашистского ДЗОТа близ деревни Жидилов Бор 17 марта 1944 года в ходе освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков.

«Вместе с жителями района, ветеранами боевых действий, школьниками, юнармейцами почтили память героев и возложили цветы. Очень трогательно, что на митинг приехала из Москвы семья погибшего и упокоенного на мемориале героя Великой Отечественной войны Мурзабека Сатыбалдиева», - рассказала Наталья Федорова.

Внучка Мурзабека Сатыбалдиева Лилия Обясова поделилась трогательными воспоминаниями о своем дедушке, в семье свято берегут память о своем герое.

Мурзабек Сатыбалдиев был командиром отделения связи штаба 168 стрелковой дивизии и погиб в этот же день - 17 марта 1944 года, восстанавливая связь командования и подразделений, ведущего боевые действия на той же высоте, где встретил свой последний бой и совершил подвиг Илья Коровин.

Лилия Обясова поблагодарила всех причастных к сохранению памяти о своем дедушке, его сослуживцев и всех героев, отстоявших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

«Удивительным образом, через память о той страшной войне и людях, выстоявших и победивших, в наши дни переплетаются судьбы людей нашего поколения. Общая история, общие ценности являются фундаментом для всех нас и нашей молодежи. Мы помним Мы гордимся!» - подытожила глава Псковского района.