Общество

Густой туман опустился на юг Псковской области

Неблагоприятное метеорологическое явление - туман с видимостью 500 метров и менее - сохранится на юге Псковской области утром 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Сегодня утром по южным районам Псковской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее», - сообщили в ведомстве.

При движении в тумане на автомобиле водителям рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. В МЧС отметили, что большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.