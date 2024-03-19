Общество

О случаях мошенничества под предлогом назначения пособий и пенсий предупредили псковичей

Отделение Социального фонда России по Псковской области предупреждает об участившихся случаях мошенничества под предлогом назначения гражданам пособий и пенсий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, злоумышленники называют имена реальных сотрудников официальных ведомств.

Как обманывают мошенники:

уточняют, получает ли человек выплаты (пенсии или пособия), и направляют в Социальный фонд разбираться, а для того, чтобы записать их на приём, просят сообщить некий «код подтверждения», который придет на телефон;

распространяют недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны государственных органов;

распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан с целью сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания;

недобросовестные юристы навязывают пожилым людям платные услуги. Пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.

«Если вам позвонили и представились сотрудником фонда, не называйте свои персональные данные. Наши сотрудники никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если гражданин уже является получателем каких-либо выплат от СФР, например, пособия на детей или пенсии, то в ведомстве уже есть все необходимые реквизиты. При назначении дополнительной компенсации, пенсии, перерасчете и т.д. все выплаты будут произведены на ту же карту, на которую поступали денежные средства от СФР ранее», — отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Для получения личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), всегда можно обратиться:

в клиентскую службу СФР по месту проживания или пребывания;

в электронную приемную фонда;

на портал госуслуг.

Вся официальная информация о пенсиях, индексациях, перерасчетах и сроках доставки выплат доводится до граждан через региональную страницу сайта СФР и официальные страницы отделения СФР в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники».