Общество

«Кузница»: Весна для МЧС – испытание водой и огнем. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 марта. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

В этом году в Псковской области в первой декаде марта наблюдалась сложная паводковая ситуация. В Палкинском, Новоржевском, Порховском, Псковском районах были зафиксированы подтопления паводкоопасных территорий. Сотрудникам МЧС пришлось взрывать лед на Великой, чтобы уровень воды снизился. По большому счету, еще зимой было понятно, что весна, с точки зрения большого количества запасов снега, будет не простой. Оправдался самый скептический прогноз или мы отделались легким испугом? Могло быть хуже? И тогда что нас спасло от более серьезного сценария? Почему люди стараются построить дома поближе к крупным водоемам без учета весенних разливов воды? В конце концов, а завершился ли паводок или будет вторая волна, ведь снег растаял еще далеко не везде?

Поговорили и про второй бич весны: не успевает уйти большая вода, как поля начинают массово гореть – каким ожидается сезон палов травы в этом году? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с начальником ГУ МЧС России по Псковской области, полковником внутренней службы Сергеем Лаврухиным.