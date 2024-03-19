Общество

Псковским десантникам за проявленные мужество и отвагу вручили госнаграды

Государственные награды военнослужащим 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента России. Торжественная церемония состоялась во вторник, 19 марта, в актовом зале правительства Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В этот важный для военнослужащих день вместе с ними были их семьи. В актовом зале собрались личный состав подразделения, представители центра военно-спортивной подготовки «Воин» и отряда «Дружина», а также молодое поколение — юнармейцы.

«На протяжении многих десятилетий вы всегда были на острие, защищали интересы страны по всему миру, во всех горячих точках. Сегодня вы — одни из главных союзников и защитников нашей страны, нашего народа и его интересов. И более того, именно вы — лучшие из лучших. Псковские десантники с каждым годом продолжают доказывать, что являются одним из наиболее эффективных соединений наших Вооруженных сил. Всеми признается ваша способность оперативно и эффективно решать любые задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Жители Псковской области, безусловно, поддерживают вас, желают вам скорейшей победы, молятся за вас и каждый раз с нетерпением ждут вашего возвращения», — отметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что правительство области также делает все, чтобы тыл военнослужащих был надежно защищен, а родные бойцов всегда могут рассчитывать на системные меры поддержки и адресную помощь. Особое внимание героям, которые не вернулись из боя, их память будет увековечена в названиях школ и улиц, в памятных мемориалах, а семьям будет оказываться вся необходимая помощь.

«Отвага, верность долгу, самоотверженность псковских десантников вызывают глубокое уважение и самую искреннюю признательность. Во многом благодаря вам в обществе возрождается и закрепляется уважение к военной службе», — сказал глава региона.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, губернатор вручил медали «За отвагу» гвардии старшему сержанту Александру М. и гвардии младшему сержанту Илье К.

Медалей Суворова удостоены гвардии старший лейтенант Дмитрий К., гвардии подполковник Андрей М.

В ходе торжественной церемонии губернатор вручил медали Жукова гвардии майору Артуру П. и гвардии лейтенанту Илье Ш.

«Выражаю вам и вашим боевым товарищам искреннюю благодарность за безупречную службу, за вашу верность присяге и Родине, за храбрость и силу духа. Правительство области всегда будет вашим надежным союзником и верным другом», — заключил Михаил Ведерников и пожелал военнослужащим и их семьям счастья, здоровья, благополучия, и самое главное — возвращения домой без потерь и с четко выполненными задачами.