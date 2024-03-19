Общество

Алексей Васильев покидает пост главы Гдовского района

Алексей Васильев уходит с поста главы Гдовского района, его заявление удовлетворило Гдовское районное собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

«Алексей Викторович покидает пост главы района. Сегодня, 19 марта, у него последний рабочий день», - сообщили в администрации.

Причины ухода не уточняются.

Исполнять обязанности главы района будет председатель Гдовского районного собрания Николай Капитонов.

Напомним, Алексей Васильев был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года. Его поддержали почти 75% избирателей.