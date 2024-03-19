Общество

Жители СЗФО рассказали о планах на отпуск

Совместный опрос* ВТБ и банка «Открытие» показал, что 17% респондентов в СЗФО планируют в отпускной сезон путешествие по России, еще 7% запланировали заграничные поездки, треть опрошенных жителей макрорегиона предпочтут провести отпуск дома или на собственной даче, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

По данным исследования, 9% респондентов поедут именно на курорты Краснодарского края и Крыма. Около 30% опрошенных пока еще не определились с местом отдыха.

Согласно результатам исследования, 15% отдыхающих из СЗФО предпочитают бронировать все заранее, еще 12% делают брони не ранее, чем за пару месяцев до поездки. 6% опрошенных предпочитают покупать билеты за 1-2 недели до поездки.

Чуть более половины опрошенных в макрорегионе не планируют в этом году увеличивать бюджет на отдых, 23% планируют его уменьшить, остальные – увеличить. 9% респондентов в СЗФО планируют потратить более 100 тыс рублей на человека, 50-100 тысяч рублей – 17%, до 50 тысяч – 55% опрошенных. Около 70% не планируют обращаться к турагентам за услугами, а 10% хотят это сделать.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.