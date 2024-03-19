Общество

Муниципалитеты Псковской области изучат практику Островского района по сопровождению инвестпроектов

Участие муниципалитета в первой Всероссийской муниципальной премии «Служение» губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой Островского района Дмитрием Быстровым 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников поздравил Дмитрия Быстрова и его команду с высоким результатом работы, который по достоинству оценили на федеральном уровне.

«Из более чем 19 тысяч заявок вы вошли в сотню победителей. Молодцы. Обязательно дам поручение вашим коллегам в других муниципалитетах, чтобы они изучили опыт Островского района. Результат есть, он идет на пользу району и его жителям», - отметил глава региона.

Руководитель муниципалитета рассказал, что высокой оценки удостоен 7-летний опыт сопровождения инвесторов и инвестпроектов, реализующихся на территории Островского района. По словам Дмитрия Быстрова, к участию в проектах привлекаются компании, готовые вкладывать как небольшие, так и крупные средства. Инвесторам предоставляются кураторство в виде административного и технического сопровождения, поддержка в решении земельных вопросов и посредничество при обращении в областное правительство и региональные комитеты. В свою очередь деятельность инвесторов должна быть открыта во всех отношениях, компании должны следовать нормам закона и выполнять определенные обязательства по заработной плате.

«Методика выстроена, она результативна, мы это видим по статистике. Идут инвестиции в основной капитал, есть увеличение числа рабочих мест, как следствие - поступление налоговых отчислений и увеличение нашей собственной доходной базы. Было приятно, когда это отметили», - отметил Глава Островского района.

Сейчас в сопровождении команды муниципалитета одновременно 9 инвестиционных проектов. Суммарный объем инвестиций - свыше 400 млн рублей. Мероприятия будут способствовать созданию в районе порядка 300 новых рабочих мест.

Губернатор предложил главе района проработать с наиболее крупными инвесторами вопрос улучшения жилищных условий своих сотрудников.

«Мы готовы в этой части помогать, тем более, что в районе планируются масштабные инфраструктурные проекты на сумму порядка 2 млрд рублей», - добавил Михаил Ведерников.

В пресс-службе правительства напомнили, что Островский район вошел в топ-100 муниципалитетов страны по особому вкладу в развитие муниципальных образований и участвовал во Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая впервые проводилась по поручению президента России. Проект «Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Островского района» стал финалистом в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности». Только за период 2021–2023 года в муниципалитете завершены 5 инвестпроектов с общим бюджетом в более 150 млн рублей, создано около 70 рабочих мест.