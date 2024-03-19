Общество

CloudMTS запустил «холодное хранилище»

Провайдер CloudMTS – входит в группу МТС – сообщает о запуске «холодного» тарифа в объектном хранилище данных. Это позволит компаниям с большей выгодой размещать в облаке МТС информацию, к которой не требуется регулярный доступ. Провайдер также в два раза расширил емкость геораспределенного хранилища, информирует своих клиентов МТС.

Фото: пресс-служба МТС

«Холодное хранилище» позволяет клиентам с большей выгодой размещать в виртуальной инфраструктуре провайдера информацию, с которой не требуется работать ежедневно. Это могут быть бэкапы, архивы, базы данных или записи с камер видеонаблюдения.

Объектное хранилище – сервис, позволяющий компаниям размещать, скачивать и просматривать в облаке данные любого объема и формата. Услуга может предоставляться в виде стандартного («горячего») и «холодного» хранилищ. В первом случае тарифицируется объем размещаемой и передаваемой в облачный репозиторий информации, во втором – данные хранятся в виртуальной инфраструктуре по более низкой цене, но есть доплата за их просмотр и взаимодействие с ними.

Также для улучшения доступности сервиса данные можно перенести в геораспределенное хранилище. Оно обладает всеми свойствами стандартного репозитория, но расположено в нескольких дата-центрах. В случае, если прервется доступ к одной из площадок хранилища, клиентский трафик переключится на другой ЦОД. Для удовлетворения растущего спроса на услугу CloudMTS запустил новую зону доступности сервиса, увеличив его емкость в два раза.