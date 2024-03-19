Общество

Умер журналист Василий Уткин

Умер журналист Василий Уткин, сообщает спортивный журналист Иван Карпов.

Известному комментатору, блогеру и владельцу футбольного клуба ««Эгриси» было 52 года, пишет Telegram-канал Mash.

Смерть Василия Уткина подтверждает «Матч ТВ».

Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс» и спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи «Футбольный клуб», которую в настоящее время выпускает на собственном YouTube-канале. Лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

С 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». С 2014 по 2015 год вёл развлекательное игровое шоу «Большой вопрос» на телеканале СТС. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года — сотрудник телеканала «Матч ТВ». С 3 марта 2016 года по 13 мая 2017 года — комментатор телеканала Eurosport.

Бывший совладелец портала sports.ru. 15 июля 2016 года был назначен креативным директором сети пабов «Джон Донн».