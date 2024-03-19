Общество

Более 19 тысяч жителей Псковской области отдали свои голоса в первые три дня голосования за выбор новых объектов благоустройства

С 15 по 17 марта на Всероссийском голосовании по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России, свои голоса отдали 19,1 тыс. жителей Псковской области, которые в том числе были собраны при поддержке волонтеров проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

На ежегодное голосование выносятся объекты и дизайн-проекты для благоустройства и реконструкции общественных пространств. В этом году на голосование в регионе вынесено 78 общественных территорий. В Пскове в голосовании примут участие 17 пространств, в Великих Луках — 4 территории.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

«До 30 апреля жители 1,5 тыс. муниципальных образований смогут выбрать понравившиеся им проекты. Среди которых — новые детские и спортивные площадки, катки, набережные, пешеходные зоны», — подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Это важное событие для нашего региона. В прошлом году в нем приняло участие более 70 тысяч неравнодушных жителей области — именно они решали, какие территории будут благоустроены. В этом году на голосование в регионе вынесено 78 территорий. Какие из них будут приведены в порядок, снова решат жители» — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов жителей, обновят уже в следующем году.

С начала старта голосования внести свой вклад в преображение родного города помогают волонтеры благоустройства. Добровольцы информируют жителей о голосовании и демонстрируют проекты, вынесенные на голосование в их населенном пункте, помогают отдать свой голос за тот или иной объект, а также отвечают на вопросы жителей. На сегодняшний день на портале добро.рф аккредитовано более 167 тыс. заявок от волонтеров, из которых 582 заявки от псковичей. В Псковской области отмечается рост числа волонтеров в проекте — в сравнении с 2021 годом их количество увеличилось в три раза. Помогать жителям Псковской области с выбором проектов благоустройства в этом году будут около 500 волонтеров.

«Всего за 3 дня работы — с 15 по 17 марта, волонтеры ФКГС собрали почти 3 млн голосов. В общей сложности было собрано порядка 4,5 млн голосов, то есть наши ребята собрали большую часть. Этот высокий показатель свидетельствует о слаженной работе наших региональных волонтерских штабов, команды Ассоциации волонтерских центров и технических служб проекта. Впереди — полтора месяца работы, и мы уверены, что наши волонтеры продемонстрируют еще более высокие результаты!» — сказал руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы добро.рф Артем Метелев.

Регистрация добровольцев благоустройства открыта на протяжении всего периода голосования на сайте добро.рф. За три года в голосовании в качестве волонтеров на территории Псковской области задействовали свыше 1,5 тыс. человек.