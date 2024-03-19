Псковская областная филармония выразила соболезнования в связи со смертью Витаутаса Таранды

Псковская областная филармония выразила соболезнования в связи со смертью хореографа, заместителя директора «Имперского русского балета» Витаутаса Таранды - брата знаменитого Гедиминаса Таранды.

Фотография: группа Псковской областной филармонии в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня наш коллектив испытывает глубокую скорбь и печаль - от нас ушел из жизни хореограф, заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда. Его неповторимый талант, преданность и теплое отношение к своему делу навсегда останутся в наших сердцах. Весь коллектив филармонии с глубоким прискорбием выражает искренние соболезнования семье и коллективу "Имперского русского балета" в связи с невосполнимой утратой. Для нас Витаутас был не только выдающимся профессионалом, но и близким другом, с кем мы разделяли радости и трудности, участвуя во многих важных событиях и фестивалях филармонии. Витаутас Таранда оставил незабываемый след в истории культурных событий Пскова. Его профессионализм, творческий подход и доброжелательность навсегда останутся в наших сердцах, напоминая о важности страсти и преданности своему делу», - говорится в сообщении филармонии, опубликованном в ее группе в социальной сети «ВКонтакте».