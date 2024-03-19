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Общество

Псковская областная филармония выразила соболезнования в связи со смертью Витаутаса Таранды

19.03.2024 21:59|ПсковКомментариев: 0

Псковская областная филармония выразила соболезнования в связи со смертью хореографа, заместителя директора «Имперского русского балета» Витаутаса Таранды - брата знаменитого Гедиминаса Таранды.

Фотография: группа Псковской областной филармонии в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня наш коллектив испытывает глубокую скорбь и печаль - от нас ушел из жизни хореограф, заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда. Его неповторимый талант, преданность и теплое отношение к своему делу навсегда останутся в наших сердцах. Весь коллектив филармонии с глубоким прискорбием выражает искренние соболезнования семье и коллективу "Имперского русского балета" в связи с невосполнимой утратой. Для нас Витаутас был не только выдающимся профессионалом, но и близким другом, с кем мы разделяли радости и трудности, участвуя во многих важных событиях и фестивалях филармонии. Витаутас Таранда оставил незабываемый след в истории культурных событий Пскова. Его профессионализм, творческий подход и доброжелательность навсегда останутся в наших сердцах, напоминая о важности страсти и преданности своему делу», - говорится в сообщении филармонии, опубликованном в ее группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Пусть память о Витаутасе Таранде останется навсегда в наших сердцах, напоминая нам о важности искусства и любви к культуре. Мы выражаем глубокие соболезнования его близким, коллегам и поклонникам», - добавили в областной филармонии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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