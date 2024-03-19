Общество

«Ласточки» сообщением Петербург – Псков в отдельные дни весны пойдут удлиненным маршрутом

«Ласточки» сообщением Санкт-Петербург – Псков в отдельные дни апреля и мая будут идти удлиненным маршрутом, пишет Telegram-канал «1520. Все о ж/д».

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На участке Луга – Псков «Ласточки» пройдут не через Струги Красные, а через Сольцы, Дно и Порхов. Из-за этого время в пути увеличится с 3 часов 40 минут до 5,5 – 6 часов.

Карта: Telegram-канал «1520. Все о ж/д»

В Порхове, через который «Ласточки» обычно не ходят, поезда будут делать остановку для высадки-посадки пассажиров.