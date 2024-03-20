Общество

В Псковской области рассмотрят заявления о прекращении полномочий двух судей

Заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоится 29 марта. Как сообщает сайт коллегии, в повестке значится 9 вопросов. В том числе коллегия рассмотрит вопросы о рекомендации кандидатов на должности председателя Печорского районного суда, судьи Псковского городского суда, мирового судьи судебного участка № 5 в границах административно-территориальной единицы «Дновский район».

Будет рассмотрено дисциплинарное производство в отношении судьи Себежского районного суда. Поданы заявления о прекращении полномочий судьи Порховского районного суда Любови Ивановой и мирового судьи судебного участка № 35 в границах административно-территориальной единицы «г. Великие Луки» Сергея Васенкова.

Также будут рассмотрены представления о проведении квалификационной аттестации и вопрос о назначении второго сотрудника в состав аппарата квалификационной коллегии судей Псковской области вместо выбывшего.