Общество

Ремонт псковской школы №23 проконтролировал Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин проверил ход ремонтных работ в школе №23 сегодня, 20 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас в школе пять корпусов, поэтому сейчас делаем ремонт в спортивном зале, в библиотеке. И начинаем заниматься ремонтом систем водоснабжения и теплоснабжения. Поэтому все остальное находится в штатном режиме рабочем. Мы спокойно работаем», - рассказала директор школы №23 Наталия Дьяконова.

Оборудование в библиотеке будет частично заменено на новое. Останутся стеллажи, которые были закуплены незадолго до ремонта.

Помимо прочего, на лето запланирован ремонт пищеблока. Для него закупят полностью новое оборудование.

«Как только в пищеблоке перестанут кормить детей, мы сразу приступим к ремонту», - поделился подрядчик.

«Детей не перестанут кормить никогда», - поправил подрядчика Борис Елкин.

Ремонтные работы ведутся поэтапно и в срок. Сдача объекта планируется 15 августа.

«23-я школа - большая, поэтому учебные процессы продолжаются. Конечно, будем стараться, чтобы подрядчик работал, не доставляя дискомфорта учащимся. Но, к сожалению, такое будет. Сегодня мы были в спортивном зале. Понимаем, что раз спортзал у нас сейчас закрыт, то, конечно, не представляется возможности там заниматься. В последующем будут делать и библиотеку, и сети делают, но все будут делать исключительно, чтобы не мешать учебному процессу. Здесь, к сожалению, стесненные условия. Это немного усложняет работу, но школа большая, поэтому есть возможность как-то перенастроить учебный процесс», - прокомментировал ремонт школы глава города.

Напомним, что подрядчиком по ремонту школы выступило ООО «Северо-Западная промышленная компания». На время ремонтных работ ученики остались в своей школе, лишь часть классов со своими учителями временно проводит занятия в соседних школах.

Отметим, что учебное заведение будет отремонтировано по масштабной федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».