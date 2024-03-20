Общество

Александр Котов: Владимир Ленин по своей сути — террорист

Российский революционер, главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России Владимир Ленин по своей сути — террорист, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я не понимаю эту суету с памятниками, символами и прочей атрибутикой. Ладно бы это было вокруг личностей, которые творили историю. У нас много таких в России. Что касается Ленина и Сталина (бывшего главы правительства СССР — ред.), это такие интересные персонажи, неоднозначные. Если серьезно посмотреть в историю, Ленин по сути своей — террорист. Если посмотреть многие его работы, примерно одна треть — призывы к терроризму и фактические террористические действия в нашей стране», - сказал Александр Котов.

Гость студии отметил, что митрополит Симферопольский и Крымский Тихон написал книгу «Гибель империи. Российский урок», где описывается история революции, Первой мировой воны, Гражданской войны в России, где четко прослеживается роль личности в истории, в том числе роль Ленина.

«Ленин не просто не заслуживает памятника, он заслуживает реального осуждения за свои действия, в том числе террористические», - выразил мнение спикер регионального парламента.

Александр Котов добавил, что является «сторонником решительных мер» и поддерживает предложение убрать памятник Ленину с одноименной площади в центре Пскова.