Общество

Тематический урок о значимых событиях марта провели для учащихся СИЗО-1 в Пскове

Очередной классный час из цикла «Разговоры о важном» состоялся в учебно-консультационном пункте следственного изолятора №1 в Пскове 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Его главной темой стало изучение пути воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. «10 лет в родной гавани» - такое название мероприятию дала организатор, классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. Поговорили и о начале Великого поста.

Как рассказала педагог, во время первой части урока ученики посмотрели хронологию принятия в состав РФ Республики Крым и города Севастополя, а также узнали 10 интересных фактов про полуостров. Эта половина классного часа завершилась созданием тематического стенда.

Еще одним предметом обсуждения стало начало значимого периода в жизни православных христиан – Великого поста. Присутствующие прослушали интервью с митрополитом Тихоном (Шевкуновым), после чего классный руководитель напомнила, что каждый день из 48-ми действуют разные правила по разрешенному рациону питания, и о том, что суть самого строгого поста заключается в самоограничении не только в употреблении пищи, но и корректировке духовной стороны жизни.

«Отрадно, что Крым вернулся в Россию через референдум – выбор народа. А соблюдение Великого поста необходимо людям, чтобы переосмыслить ценности, позаботиться об очищении души и своих мыслей», - подытожила Наталья Афанасьева.