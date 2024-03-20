Общество

Сотрудники спецподразделений псковской Росгвардии прошли испытания на право ношения знака отличия

Сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепрад» управления Росгвардии по Псковской области прошли испытания на право ношения официального геральдического знака – знака отличия спецподразделений территориального органа Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

«Ношение знака отличия это показатель, характеризующий профессиональный уровень сотрудника, а также стимул, повышающий ответственность сотрудника за уровень его подготовки, качество выполнения служебно-боевых задач», - отметили в пресс-службе.

Испытания проходили по трем направлениям – физическая подготовка, боевые приемы борьбы и огневая подготовка.

В ходе сдачи нормативов по физической подготовке спецназовцы выполнили 20 подтягиваний, жим штанги 10 раз, становую тягу 10 раз, специальное комбинированное упражнение 70 раз и бег 400 метров.

Проверка навыков по огневой подготовке включала в себя выполнение нормативов из пистолета по неподвижной цели после передвижения с расстояния 25 метров и из автомата из-за укрытия, со сменой удержания оружия, и уровня изготовки с расстояния 50 метров, в ограниченное время.