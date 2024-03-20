Общество

Совет Федерации одобрил закон о продлении эксперимента по маркировке ввозимого в РФ алкоголя

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, которым предусматривается продление до 31 мая 2026 года эксперимента по маркировке федеральными специальными марками (ФСМ) ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада.

Эксперимент по маркировке ввозимой в РФ алкогольной продукции проводится с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года. По состоянию на 30 июня 2023 года эксперимент проводился в Москве и Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан. В эксперименте было задействовано 16 таможенных складов, 13 складов временного хранения и 97 организаций - импортеров алкогольной продукции.

При этом с начала «пилота» наблюдается тенденция как к увеличению количества участников, так и к расширению территории его проведения, что указывает на его успешную реализацию, отмечается в сопроводительных материалах к закону.

«Вместе с тем сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация, а также ряд ограничений, вводимых недружественными странами, несут риск введения такими странами запрета на маркировку ФСМ поставляемой в Российскую Федерацию алкогольной продукции на их территории. В связи с этим представляется целесообразным продлить срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года, что позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты, а также объективно оценить возможность переноса на территорию Российской Федерации маркировки всей ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции», - следует из материалов.

Во втором чтении документа была принята поправка, касающаяся Донбасса и Новороссии. В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность по розничной продаже алкогольной продукции на территориях этих регионов, и соискателя лицензии на данный вид деятельности на этих же территориях до 1 января 2025 года не применяются положения закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», предусматривающие основания для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, пишет ТАСС.