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Общество

Лицеистам из Псковского района рассказали о незаконном обороте наркотиков

20.03.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Полицейские встретились с лицеистами из Псковского района в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«"Предупрежден – значит вооружен!" - главный принцип, которого придерживаются сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области при проведении профилактической работы с подростками и молодежью. Ведь именно непонимание всей серьезности правовых, социальных и иных последствий зачастую является решающим фактором вовлечения молодых людей в употребление и распространение наркотиков»,- отметили в пресс-службе.

Для того, чтобы оградить лицеистов от подобных роковых ошибок, полицейские постоянно проводят различные мероприятия по всей области.

На встрече с молодежью заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова обсудила с учащимися 8, 9 и 10-х классов актуальные проблемы наркомании и незаконного оборота наркотических средств в современном мире. В рамках дискуссии анализировалось, в частности, почему именно молодых людей злоумышленники стараются вовлечь в распространение наркотиков.

Ребятам рассказали о губительном воздействии наркозелья на здоровье человека и его социальную жизнь, напомнили о том, как важно вовремя сказать уверенное «нет!», если предлагают запрещенные препараты. Особое внимание было уделено вопросам юридической ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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