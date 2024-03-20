Общество

Псковские выпускники по направлению Роспотребнадзора могут поступить в университет имени Мечникова

Управление Роспотребнадзора по Псковской области информирует о возможности целевого обучения по специальности «медико-профилактическое дело» на медико-профилактическом факультете Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-Петербург).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора, обучение студентов, поступивших по договору о целевом обучении, ведется на бюджетной основе в течение 6 лет по специальности «медико-профилактическое дело» с предоставлением мер материального стимулирования.

После окончания обучения выпускникам гарантированы прохождение федеральной государственной гражданской службы в управлении Роспотребнадзора по Псковской области, достойные условия и оплата труда, непрерывное повышение квалификации и аттестация, широкие возможности для развития и карьерного роста.

Необходимым квалификационным критерием для заключения договора о целевом обучении служат наличие результатов ЕГЭ по профильным предметам (русский язык, биология, химия) или подтверждение предстоящей сдачи ЕГЭ по данным предметам.

За консультацией можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Псковской области по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 21а, или по телефону (8112)722022.