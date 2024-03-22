Общество

Гарантийный ремонт на Октябрьской площади начали в Печорах

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провел выездное совещание в Печорах при участии председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергея Грахова, генерального директора АНО «Старый город» Дениса Василенко, представителей подрядных организаций АО «ГК «ЕКС», ООО «СДК ГРУПП», ООО «АЛЬФАПРО» и администрации. Об этом Валерий Зайцев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

«В центральных парках в ближайшие дни планируется установка фонарей, заливка фундамента спортплощадки, планирование грунта, вывоз мусора, монтаж оборудования на детской игровой площадке», – рассказал Валерий Зайцев.

В воркаут-зоне на улице Прудовой вчера залито бетонное основание. На детской площадке ведутся работы по укладке резинового покрытия. Предусмотрят устройство пешеходной дорожки, ведущей к месту отдыха, а также укрепление примыкающего берега пруда.

На Октябрьской площади подрядчик приступил к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств. Производится частичная замена булыжника на природный камень.

«Также обсудили условия и сроки завершения реконструкции инженерных сетей и выполнения работ по восстановлению благоустройства в зоне строительства», – добавил Валерий Зайцев.