Следователей приглашают на работу в УМВД по городу Пскову

Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу следователей и помощников следователей, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.
При трудоустройстве гарантируют:
Кроме того, работник будет иметь возможность получения бесплатного юридического образования и раннего ухода на пенсию с профессией, которая открывает разнообразные возможности для профессионального применения во многих сферах.
«Если у Вас есть высшее юридическое образование, отсутствуют серьезные медицинские противопоказания и проблемы с законом - обращайтесь в группу по работе с личным составом Следственного управления: пн - пт с 8.30-18.15 по телефонам 8(8112) 592-315, 592-053», - сообщили в полиции.