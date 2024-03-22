Общество

Следователей приглашают на работу в УМВД по городу Пскову

Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу следователей и помощников следователей, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

При трудоустройстве гарантируют:

трудоустройство в любом районе области (с компенсаций, при необходимости, за поднаем жилого помещения);

стабильную заработную плату (от 40.000 рублей с ежегодной индексацией);

ежемесячные обязательные и поощрительные выплаты к должностному окладу за особые условия и неравнодушное отношение к службе;

карьерный рост и юридический стаж;

оплачиваемый отпуск от 40 дней (60 дней можно использовать непрерывно) с возможностью направления в санатории МВД России;

медицинское обеспечение, а также соблюдение широкого спектра социальных гарантий сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, работник будет иметь возможность получения бесплатного юридического образования и раннего ухода на пенсию с профессией, которая открывает разнообразные возможности для профессионального применения во многих сферах.

«Если у Вас есть высшее юридическое образование, отсутствуют серьезные медицинские противопоказания и проблемы с законом - обращайтесь в группу по работе с личным составом Следственного управления: пн - пт с 8.30-18.15 по телефонам 8(8112) 592-315, 592-053», - сообщили в полиции.