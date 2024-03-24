Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Ужасный теракт в «Крокус Сити Холле»: факты и предполагаемые последствия.
- Арест на 2 месяца: замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки.
- Его уж нет 100 лет, а споры все идут: устоит ли в Пскове памятник Ильичу?
- Что делать с теми, кто хронически не голосует?
- Первое в России уголовное дело о клевете в анонимном Telegram-канале в Великих Луках: замах лошадиный - удар комариный.
- А также: почему в Псковской области такие низкие зарплаты?
Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.