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Общество

Благие намерения: зачем пилят деревья в Корытовском лесопарке

25.03.2024 15:18|ПсковКомментариев: 2

Псковичи, жители граничащих с Корытовским лесопарком населенных пунктов и просто любители прогулок по этой уникальной природной зоне, сообщили о массовой вырубке деревьев в центральной части лесного массива. Что это - работы по благоустройству территории или очередная попытка уничтожения леса ради коммерческой выгоды? В ситуации разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

«Зеленые легкие» Пскова

В отличие больших лесных массивов среди каменных джунглей, которыми обладают Москва и другие мегаполисы, Корытовский лесопарк - чуть ли не единственная сохранившаяся природная зона в черте Пскова. Не зря его называют «зелеными легкими» города: свежий чистый воздух и естественная красота хвойного и смешанного леса — это именно то, чего не хватает горожанам.

Корытово с детства знакомо каждому псковичу: летом сюда ходили в походы целыми классами, зимой — на лыжные прогулки. Даже посетители кладбища Орлецы-1 предпочитали возвращаться к остановке «восьмерки» не по тротуару вдоль дороги, а прямиком через естественный, но в то же время такой ухоженный и безопасный лес.

В сложные 90-е годы лесопарк был заброшен. Заросли тропинки, появились опасные болотистые участки, природную территорию перестали обрабатывать от клещей и комаров. Неоднократно фиксировались случаи застройки лесной зоны, вырубки деревьев и других фактов уничтожения леса. И только начиная со второй половины 2010-х годов, благодаря СМИ, вновь появился повышенный интерес к Корытовскому лесу и вопросам его сохранения.

Озабоченность судьбой лесного массива вылилась в 2022 году в целую концепцию по развитию лесопарка. «"Титан-полимер" в рамках проекта "Экосуббота" хотел превратить территорию Корытовского лесопарка в экопространство, которое бы, с одной стороны, ничем не отличалось от обычного леса, а с другой — все же обладало какими-то элементами благоустройства», - рассказал участник проекта, псковский экоактивист Сергей Елизаров.

Предложения по его конкретному наполнению вырабатывали на стратегической сессии в Пскове общественники и представители бизнеса. Предложения участников встречи должны были лечь в основу будущего проекта по созданию пространства для спокойного отдыха на территории Корытовского лесопарка. Но дальше обсуждений дело не зашло. А на сохранность леса снова стали покушаться.

«Лес рубят - щепки летят»

Чуть больше года назад, в декабре 2022-го, местные жители забили тревогу. «Мне позвонили и сказали, что в Корытовском лесопарке "лес рубят - щепки летят". Я приехал туда и увидел, что на участке со стороны Малой Гоголевки реально срублены деревья, причем, очень варварски», - рассказал Сергей Елизаров.

Оказалось, что на участке леса планируется строительство коттеджей. «На мой взгляд, Корытовский лес — единственное место, куда можно в течение пяти минут на машине доехать и оказаться на природе. Поэтому мне, как гражданину, было не понятно, почему кто-то рубит деревья в общественном месте», - сказал экоактивист.

Петицию против вырубки леса подписали более 500 человек. Также защитники леса обратились в прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании рубит лес. Ответ компетентных органов был неожиданным: оказалось, что участок находится в зоне, разрешающей индивидуальное жилищное строительство. Закон оказался не на стороне местных жителей и экоактивистов.

Чтобы впредь не допустить подобные действия, общественники инициировали процесс расширения границ лесопарка путем перевода участка леса в деревне Малая Гоголевка в зону лесничества. «Решением Псковского районного суда на районную администрацию возложена обязанность создать на этой территории лесничество. В ответе прокуратуры сообщалось, что эти мероприятия должны быть реализованы в течение двух лет», - отметил Сергей Елизаров.

Некоммерческий проект

Однако не успели местные жители забыть этот инцидент, как лес снова стали рубить. В редакцию ПЛН прислали фотографии из Корытовского лесопарка. На них — многочисленные стопки бревен и сухих веток. Неужели опять коттеджное строительство? Или все-таки городские власти взялись за благоустройство парка?

Оказалось: ни то и ни другое. К счастью, работа лесорубов никакого отношения к частным застройкам не имеет. Но и у города средств на приведение в порядок этой части парка пока нет.

В управлении городского хозяйства пояснили, что в настоящее время разрабатывается только проект по благоустройству территории лесопарка в районе Центра лечебной педагогики. Финансирования на разработку подобного проекта для лесного массива между улицей Яна Райниса и кладбищем Орлецы в этом году не предусмотрено. Планируются только мероприятия по патрулированию и ликвидации в этой зоне несанкционированных свалок.

Как нам стало известно, обустройством этой части парка все же занимаются. Но не муниципальные власти, а частный инвестор — автор многих бизнес-проектов, псковский предприниматель Денис Быченков. В прошлом году он отремонтировал лыжную базу и теперь готовит территорию лесопарка для активного отдыха.

«Мои ребята там всю зиму работают. Расчищаем лес», - подтвердил Денис Быченков.

Однако, по его словам, рабочие не пилили живые деревья — только аварийные. «Мокрый снег в декабре наломал очень много деревьев. Те бревна, на которые обращают внимание люди, - это как раз были упавшие или сломанные деревья. Мы не пилили никаких живых сосен», - уверяет предприниматель.

Также территорию расчищают от кустарника и сухостоя. Цель этих мероприятий — создать в лесу возможность для занятий спортом и даже проведения соревнований. «Я с детства в этом лесу катаюсь на лыжах. Раньше эти просеки существовали, они были широкие, потому что делались именно под лыжные соревнования. Мы просто их восстанавливаем в тех размерах, в которых они когда-то были», - пояснил он.

Денис Быченков подчеркнул, что это не коммерческий проект. «Всё за свой счет и по собственной инициативе. Просто хочу сделать этот полузаброшенный лес действительно местом для отдыха псковичей. Зимой - это лыжи, еще ватрушки, может, появятся. В лесу есть несколько подходящих склонов, но их надо расчистить», - сказал он.

Естественно, вся оставшаяся после рубки древесина будет утилизирована или вывезена из лесопарка. Но сейчас это сделать невозможно. «Лес заболочен, и никакая техника там не пройдет. Мы будем ждать, пока высохнет, и с апреля загонять туда специализированную технику. Древесину частично будем утилизировать шредерами, частично - вывозить на переработку», - пояснил Денис Быченков.

В планах есть работы, которые могут опять вызвать беспокойство у неравнодушных к судьбе леса псковичей. «Третьим этапом придется загнать сюда гусеничную технику. Но она нужна для того, чтобы выкорчевать пни и расширить аллеи. Также мы привезем песок, чтобы засыпать низинные и болотистые места. Сделаем дренаж, трубы заложим», - рассказал он.

В течение этого года, ближе к зиме, основные аллеи будут приведены в порядок. Пилить лес предприниматель больше не планирует. Исключение: аварийные, совсем опасные деревья.

Он подчеркнул, что все эти работы проводятся в рамках реконструкции леса под зону отдыха. «Ничего другого там не планируется», - заверил Денис Быченков.

Вопросы без ответов

Конечно, с одной стороны радует, что в Пскове еще есть люди, которые практически на общественных началах готовы делать что-то не только для себя, но и для всех горожан.

От зарослей сухостоя и поваленных деревьев леспарк, действительно, нужно было очистить. А благодаря таким инициативам есть надежда, что Корытовский лес снова станет красивым и безопасным местом отдыха на природе.

Однако вопрос — на основании какой концепции развития ведутся эти работы? Утвержден ли этот план городскими властями? Почему на муниципальной территории проводятся работы частной компанией?

У нас есть органы местного самоуправления - администрация города, Псковская городская Дума, наконец, Градостроительный совет и заинтересованная общественность. Если у городских властей или частной компании есть какой-то проект развития данной территории, он должен быть представлен широкой общественности, пройти процедуру общественных слушаний. Такая работа должна проводиться с соответствии с законом и общественным одобрением.

По прошлому опыту мы помним, что у нас всегда найдется много точек зрения на тему того, каким должно быть общественное пространство. Детский парк, улица Пушкина, площадь Ленина — есть много примеров, когда власти с благими побуждениями что-то делали, а потом выяснялось, что горожанам это не нравится. Претензий общественности к частной компании может быть еще больше.

Есть вопросы и по технике безопасности: если завтра на бревна заберутся дети и получат травмы, кто будет нести за это ответственность?

Пока вопросов больше, чем ответов. Псковская Лента Новостей и все неравнодушные люди будут наблюдать за ситуацией вокруг Корытовского леса — это наша муниципальная собственность и любимое место отдыха многих псковичей.

Светлана Синцова

Теги: #Корытовский лесопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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