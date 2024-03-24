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Общество

За двое суток пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл» собрали 368 млн рублей

26.03.2024 08:01|ПсковКомментариев: 0

На оказание помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте российский «Красный крест» (РКК) собрал почти 368 млн рублей, сообщили 25 марта в организации. Из них больше 227 млн пожертвовали обычные люди.

«Это беспрецедентный случай для сборов последних лет. Деньги удалось собрать всего за двое суток общими усилиями всей страны. Средства будут направлены на оказание долгосрочной помощи всем, кто пострадал в этой страшной трагедии», — отметили в пресс-службе РКК.

В организации добавили, что распределять деньги будет специально созданная комиссия с участием представителей власти, общественников и пострадавших. Волонтеры смогут оказывать помощь в восстановлении после лечения, долгосрочную психосоциальную поддержку и иную адресную помощь, пишут «Известия».

По состоянию на 25 марта число погибших в чудовищном теракте увеличилось до 139 человек, сообщили в Следственном комитете. Спасатели продолжают доставать из-под завалов напрочь сгоревшего здания тела людей, по ним проходят процедуры опознания.

Весь понедельник москвичи продолжали нести к стихийному мемориалу цветы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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