Общество

Псковская курсантка удостоена грамоты Фонда содействия укрепления законности и правопорядка

Псковский курсант Яна Царегородцева удостоена грамоты Фонда содействия укрепления законности и правопорядка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В Москве, в Федеральной службе исполнения наказаний, состоялась церемония награждения сотрудников уголовно-исполнительной системы и курсантов образовательных организаций ФСИН России грамотами общественного объединения «Фонд содействия укреплению законности и правопорядка».

Награды получили девять обучающихся, в их числе – курсант Псковского филиала университета ФСИН России Яна Царегородцева, которая получила грамоту за отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской, творческой и волонтерской деятельности.

Заместитель начальника управления кадров ФСИН России Елена Зверева отметила, что врученные дипломы и грамоты подтверждают профессионализм сотрудников и их большой личный вклад в деятельность пенитенциарной системы.