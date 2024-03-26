Общество

Осужденные оказали содействие в благоустройстве приюта для животных в Великих Луках

Отбывающие наказание в исправительном центре № 1 города Великие Луки помогали в городском центре милосердия для бездомных животных 23 и 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Под руководством инспектора группы организации и трудовой деятельности и воспитательной работы ИЦ-1 Артема Облукова они оказали содействие в благоустройстве территории и приступили к строительству жилья для проживающих в приюте собак.

В то время, как часть гостей центра занималась распиловкой пиломатериалов на дрова и их укладыванием на специально отведенные места, другая часть уже приступила к постройке вольеров. Несмотря на дождливую погоду, за 2 дня весь объем запланированных работ был выполнен, за что в очередной раз осужденные услышали в свой адрес слова благодарности от администрации зооприюта.

«Обязательно закончим то, что начали. Мы давно сотрудничаем с данным центром, по возможности стараемся помогать тем, что в наших силах. Важно то, что всех нас объединяет одно: милосердие и неравнодушие к судьбам брошенных животных»,-прокомментировал Артем Облуков.



