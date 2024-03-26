Ремонт скейт-парков проводят в Пскове

Гарантийный ремонт на скейт-парках города Пскова пройдет 26 и 27 марта.Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
«Объекты пользуются большой популярностью среди псковичей, от активной эксплуатации покрытия фигур со временем изнашиваются», - отметил глава города.
Подрядчик заменит поврежденную ламинированную фанеру и покрасит рабочие поверхности.
В четверг, 28 марта, жители города вновь смогут пользоваться площадками. Режим работы: