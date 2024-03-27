Общество

Великолукскую межрайонную больницу уличили в неоплате товаров

Великолукская межрайонная больница в 2023 году неоднократно нарушала сроки оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: группа Великолукской межрайонной больницы в социальной сети «ВКонтакте»

В том числе выявлены факты неоплаты поставленных товаров.

В связи с этим прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Виновное должностное лицо медицинского учреждения привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Напомним, Великолукская межрайонная больница объединится с Псковской областной больницей и Псковской городской клинической больницей до 1 апреля.