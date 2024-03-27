Общество

Повышение стипендий будущим педагогам обсудил социальный комитет Собрания

Законопроект, разработанный для поэтапного увеличения размера стипендий студентам, заключившим договор о целевом обучении в сфере образования, рассмотрели члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 27 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Стипендии губернатора студентам-целевикам, которые обучаются по направлению «Образование и педагогические науки» и останутся работать в учебных заведениях региона, были установлены в 2023 году в рамках проведения Года педагога и наставника.

Законопроектом предлагается увеличить размер этих стипендий губернатора, установив их в следующих размерах:

- студентам профессиональных образовательных организаций в размере 4500 рублей в месяц;

- студентам образовательных организаций высшего образования в размере 7500 рублей в месяц.

По мнению авторов законопроекта, увеличение размера стипендий позволит привлечь в сферу образования новые педагогические кадры, повысить интерес к профессиональному образованию, будет способствовать снижению дефицита квалифицированных кадров в образовательных организациях Псковской области, а также повысит социальную защищенность и доход студентов, тем самым повысит заинтересованность в получении педагогической специальности.

Как пояснил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, такая мера поддержки хорошо себя зарекомендовала, количество целевых договоров в регионе растет.

«Инициатива хорошая, надеемся, что дополнительная мера поддержки для студентов-целевиков позволит привлечь молодежь и решит кадровый вопрос в образовании, - выступила депутат Елена Даньшова. Она поинтересовалась, когда будет исполнено поручение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в своем послании Федеральному Собранию, об увеличении выплат классным руководителям.

Андрей Ермаков ответил, что выплаты увеличат в ближайшее время. «Скоро мы выйдем с хорошими новостями, надо понять механику реализации, но все сделаем в соответствии с тем, что сказал президент», - заверил глава комитета по образованию.

Председатель парламентского социального комитета, вице-спикер Собрания Игорь Дитрих поинтересовался, какие учебные учреждения Псковской области попадают под увеличение стипендий, и сколько договоров на обучение по целевому направлению уже заключили на следующий год. Андрей Ермаков пояснил, что речь идет о стипендиях студентам-целевикам на педагогических направлениях Псковского государственного университета и в Опочецком индустриально-педагогическом колледже. Цифр по количеству договоров о целевом обучении на следующий учебный год еще нет.