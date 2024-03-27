Общество

Проверить репродуктивное здоровье предлагают псковичам

Диспансеризацию, направленную на оценку репродуктивного здоровья, проводят в Псковской области для женщин и мужчин репродуктивного возраста (18–49 лет). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что обследование помогает выявить у граждан признаки заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и её течение, роды, послеродовой период.

Диспансеризацию проводят в два этапа. Второй этап назначают только при наличии медицинских показаний по итогам первого этапа. Для прохождения репродуктивной диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику, женскую консультацию по месту жительства. Для пациентов все абсолютно бесплатно по полису ОМС.

При отсутствии в медицинской организации возможности проведения исследований методом полимеразной цепной реакции, спермограммы, она организовывает забор и транспортировку биологического материала в соответствии с маршрутизацией.

Если в медицинской организации отсутствует возможность проведения необходимых манипуляций, лабораторных исследований, консультаций врачей-специалистов, то она организовывает их выполнение на договорной основе в других медорганизациях.

В Псковской области серьезное внимание уделяется вопросам поддержки материнства и детства, сохранению репродуктивного здоровья населения. Действует целый ряд региональных программ и проектов, введенных, в том числе по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которые направлены на улучшение демографической ситуации, поддержку беременных женщин и семей с детьми. Демографии был посвящен и большой блок послания президента России к Федеральному Собранию.