Общество

Марина Гаращенко о льготных лекарствах, сложностях с поставками и приватизации «Фармации»

Обеспечение льготников лекарствами – поле, на котором битвы никогда не затухают. Сложностей псковичам, получающим бесплатные лекарства от государства, добавила геополитика. О причинах трудностей с поставками, аналогах, денежных компенсациях, приватизации госпредприятия «Фармация», закупающего лекарства для льготников, и о доступе к ним на селе – в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

- Марина Валерьевна, какие в Псковской области существуют трудности с лекарственным обеспечением льготников? С чем связаны периодически происходящие сбои в поставках?

- С 2022 года в нашем регионе работает отраслевая информационная система «Управление льготным лекарственным обеспечением в сфере здравоохранения Псковской области». Система показывает текущие остатки лекарственных препаратов в аптеках разных муниципалитетов, что позволяет в оперативном режиме контролировать объем выписки и отпуска льготных рецептов медицинскими организациями, а также своевременно выявлять и перераспределять неиспользуемые складские остатки. Обеспечение льготных категорий граждан в настоящее время осуществляется в плановом порядке. От трех до двенадцати месяцев составляет срок, на который хватит остатков лекарственных препаратов по всем направлениям.

Тем не менее, имеются определенные трудности при закупках препаратов конкретных торговых наименований для пациентов, имеющих карту непереносимости или при отсутствии терапевтической эффективности других препаратов. Сложности в большинстве своем возникают с импортными препаратами, которые поставляются из недружественных России стран. В частности, речь идет о препаратах метилпреднизолона производства Израиля и Финляндии. Имеются сложности с исполнением обязательств поставщиками, не всегда производство справляется с наработкой необходимых объемов.

- Какие принимаются меры для выправления ситуации?

- Назначение терапии является прерогативой лечащего врача. Несмотря на сложности с оборотом конкретного препарата, практически каждый имеет терапевтические аналоги. На время отсутствия конкретного назначенного препарата врач имеет право и возможность назначить аналог или выбрать альтернативную схему терапии.

В отношении поставщиков ведется постоянная претензионная работа, они регулярно штрафуются. Но размер штрафов, к сожалению, невелик.

За счет средств федерального бюджета льготными лекарствами в Псковской области обеспечиваются:

18 547 человек, имеющих группу инвалидности и не отказавшиеся от государственной социальной помощи,

7 911 человек, перенесших определенные сердечно-сосудистые заболевания,

532 человека, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (то есть в облегчении страданий при неизлечимых заболеваниях).

Также на федеральном уровне приобретаются лекарства для лечения высокозатратных нозологий (заболеваний, требующих дорогостоящего лечения) у 1 325 человек. 14 детей получают лекарства из «Фонда Добра».

За счет средств областного бюджета:

47 466 человек из категорий упомянутых в областном законе «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области»,

94 человека, страдающих орфанными (то есть редкими) заболеваниями.

- Про аналоги лекарственных препаратов: известно, что в нашей стране производится далеко не все, а аналоги не являются полной заменой. Какой есть выход из этой ситуации?

- Аналоги – это простонародное выражение. Лекарственный препарат может быть оригинальным, в этом случае производитель провел полный комплекс мероприятий от его создания, исследований безопасности и эффективности, разработки конкретной лекарственной формы до выхода на рынок. Все это требует вложений огромных средств и времени. Препарат может быть и воспроизведенным, когда он производится из молекулы, исследование которой уже проведено другими. Но он не является «второсортным». Производство его строго контролируется на государственном уровне. Лекарственные препараты, которые имеют обращение на фармацевтическом рынке России, проходят через государственную систему контроля качества. Иногда, и только некоторые пациенты, имеют особенность по непереносимости какого-то препарата. Нельзя этому вопросу присваивать статус системной проблемы. Все решается в индивидуальном порядке.

- Как быть в ситуации, когда льготного лекарства нет в наличии, а помочь может только этот препарат, и никакой другой аналог не подходит?

- Закупки препаратов по конкретному торговому наименованию проводятся по решению врачебной комиссии при наличии подтвержденной карты непереносимости на препарат. Закупки проходят через процедуры, установленные законодательно. Осуществляется постоянная тесная связь с поставщиками, которые занимаются ввозом препаратов на территорию РФ. При необходимости закупки лекарственных препаратов, не зарегистрированных на территории России – получаем разрешение на ввоз препарата. Но это все процедуры, которые осуществляются не по желанию пациента, а при наличии медицинских показаний.

- В ситуации, когда льготник вынужден приобретать положенный препарат за свои средства, компенсируются ли ему расходы? Можно ли отказаться от предлагаемых препаратов и получать определенную сумму выплат вместо них, чтобы купить то, что подходит конкретно тебе?

- Компенсация возможна в судебном порядке. Отказаться может федеральный льготник, получающий набор социальных услуг – взять их деньгами. Только надо очень хорошо подумать перед этим шагом. К сожалению, заболеваемость и осложнения вследствие сердечно-сосудистых расстройств постоянно молодеют. В случае возникновения такого события у граждан, отказавшихся от лекарств, расходы на лекарственное обеспечение, а это может быть сумма в десятки тысяч рублей на месяц, полностью ляжет на плечи семьи.

- Трудно ли получить статус льготника?

- Для получения права на меры социальной поддержки за счет бюджета области гражданину, постоянно проживающему в Псковской области, достаточно, чтобы лечащий врач поставил диагноз о наличии сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологического заболевания. Пациент, после предъявления документов – паспорт, СНИЛС, полис – вносится оператором в информационную систему «Управление льготным лекарственным обеспечением в сфере здравоохранения Псковской области», и сразу имеет право на лекарственное обеспечение.

В Псковской области право на льготные лекарства имеют 66 107 человек – 11,25 % жителей. За пять лет, с 2019 по 2023 годы, объем финансирования программы увеличился в совокупности более чем в два раза, с 1 184 800 рублей до 2 448 000 рублей.

- Федеральное законодательство предписывает до конца года ликвидацию муниципальных и государственных предприятий. В вашем ведомстве находится ГП «Фармация», через которое закупаются лекарства для льготников. Как же в таком случае льготники получат свои лекарства?

- С приватизацией госпредприятия «Фармации» порядок лекарственного обеспечения никак не изменится, предприятие сменит форму собственности, а не ликвидируется. Льготники этого не должны даже заметить.

- Будет ли отлажен процесс обеспечения льготными лекарствами через фельдшерско-акушерские пункты?

Льготное лекарственное обеспечение на ФАПах экономически нецелесообразно и технически не везде возможно. Фельдшеры имеют возможность и обязанность организовать лекарственное обеспечение прикрепленного населения, в том числе льготное. Они сами ездят в головные организации с рецептами пациентов и привозят им лекарства. В том числе, и для этих целей мы по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» получили более двухсот автомобилей для медицинских работников.

Беседовала Юлия Магера