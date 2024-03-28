Общество

Хирург рассказал о действиях в случае укуса ядовитой змеи

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов 28 марта рассказал, как действовать в случае укуса ядовитой змеи.

Фото: Станислав Филимонов

«После укуса змеи необходимо сразу обездвижить пораженную конечность (руку, ногу) с использованием подручных средств — лучше всего наложить самодельную шину (как при переломе). Уложить пострадавшего горизонтально, обеспечить полный покой, не давать самому передвигаться, совершать физические усилия — это замедлит распространение яда», — отметил Умнов.

Далее, по его словам, необходимо быстро отсосать яд. Если сделать это в первые 5–10 минут, то получится удалить до половины яда. Далее эффективность процедуры резко падает. Для отсасывания яда лучше использовать резиновую грушу или отсос (направляясь в поход или на отдых в местность, где много змей, лучше предусмотреть такие вещи в экипировке, много места они не займут). Если их нет — сделать это необходимо ртом (15–20 минут), пишут «Известия».

«Техника такая: широко захватите кожу в месте укуса в складку, слегка разомните, чтобы открылись проколы от зубов, нажимайте и выдавливайте содержимое, одновременно, зажав складку зубами, высасывайте яд. Надрезать место укуса не рекомендуется, можно занести инфекцию. Прижигать — бесполезно, яд сразу проникает глубоко в мышечную ткань. Всё, что оказалось во рту, сразу же сплевывайте. После — немедленно прополощите рот водой», — объяснил эксперт.

После этого необходимо продезинфицировать рану от укуса подручным средством — зеленкой, перекисью водорода, слабым раствором марганцовки, хлоргексидином. Спирт и растворы на спирту использовать не стоит.

«Наложите нетугую повязку на место укуса (бинт или чистую ткань) и умеренно сдавливающую — на всю пострадавшую конечность. Противопоказаны сильно сдавливающие повязки, так как на месте укуса развивается отек, а также наложение жгута — это не остановит распространение яда, но может вызвать серьезные осложнения, вплоть до гангрены и летального исхода», — предупредил Умнов.

Также он отметил, что не лишним будет приложить к месту укуса холод (сосуды сузятся и кровоток замедлится). Но если использовать лед, его необходимо снимать каждые 5–7 минут (чтобы не возникло обморожения тканей).

Чтобы разбавить концентрацию яда в организме и его воздействие, пострадавшему, по словам эксперта, надо пить как можно больше чистой воды (до 3–5 л в день) или минеральную щелочную воду (можно ощелочить ее самостоятельно: на 1 л воды – 1–2 чайные ложки соды). Для купирования возможной аллергической реакции — сразу же принять любой антигистаминный препарат. Можно выпить витамины К и С.

«Если сбилось дыхание — используйте ватку с нашатырным спиртом. При остановке сердца — делайте непрямой массаж сердца или искусственное дыхание. Как можно быстрее вызовите скорую помощь или на носилках доставьте пострадавшего в медицинское учреждение», — добавил он.

Отсутствие боли, жжения и отека в области укуса, как правило, говорит о том, что змея неядовитая, подчеркнул Умнов.

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