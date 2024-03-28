Общество

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, требующих подать декларацию, предупредил Центробанк.

«Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей», — указали в регуляторе.

Так, злоумышленники присылают на электронную почту письма якобы от имени налоговиков и требуют подать декларацию по специальной ссылке. После перехода по ней потенциальную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты якобы для идентификации. На деле мошенники таким образом пытаются украсть деньги, а персональные данные могут использовать для других преступлений.

В Центробанке предупредили, что налоговые органы не рассылают письма с предложением оплатить задолженность онлайн. Регулятор призвал сохранять бдительность, игнорировать подобные письма, не переходить по ссылкам и не вводить личные и финансовые данные, пишет ТАСС.

В Банке России напомнили, что в ходе налоговой кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая, граждане должны самостоятельно подать декларации о доходах за прошлый год, полученные в том числе от продажи или сдачи в аренду имущества. В «Личном кабинете налогоплательщика» можно уточнить информацию о неуплаченных налогах.