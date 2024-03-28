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Общество

Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения прошли в Пскове

28.03.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Краеведческие чтения, посвящённые родословным жителей микрорайона Любятово, прошли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе централизованной библиотечной системы. 

Фото здесь и далее: пресс-служба централизованной библиотечной системы

В псковской модельной библиотеке «БиблиоЛюб» в рамках Недели детской и юношеской книги состоялись 13-е Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. 

В этом году эти чтения были посвящены Году семьи, поэтому тематика их сформулирована так: «Родина от слова "род". О любятовских родословных». Формат чтений на этот раз был не такой строгий, как обычно: участников пригласили к живому общению. Они рассказали друг другу об интересных событиях из истории своих семей, задавали друг другу вопросы, читали стихи собственного сочинения, вместе составляли схемы, позволяющие выявить родственные связи. 

В чтениях приняли участие: уважаемый житель микрорайона Любятово Нина Лосева, председатель Совета ветеранов микрорайона Ирина Семенова, сотрудники детского сада № 29 Наталия Кисиль и Любовь Александрова, учащиеся школы № 17 имени Валерия и Анатолия Молотковых вместе со своим педагогом Анной Винокуровой, а также семьи Герасименко и Бакаловых. 

В пресс-службе напомнили, что в 2014 году во время подготовки и проведения Третьих Любятовских чтений в библиотеке «БиблиоЛюб» родился проект «Впиши в историю дорогого тебе человека!». И с тех пор сотрудники этой библиотеки постоянно пополняют семейную летопись микрорайона, а на 13-х чтениях в очередной раз пригласили всех своих читателей приносить в библиотеку рассказы о своих семьях в любом формате (текст, аудио- и видеозапись, электронная презентация, фотографии) и подчеркнули, что это бессрочный проект и что все его участники обязательно будут поощрены. 

«Завтра, 29 марта, в рамках Недели детской и юношеской книги в Пскове пройдут ещё два библиотечных мероприятия, посвящённые Году семьи. В 11:00 в Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева на улице Юбилейной состоится познавательно-игровой краеведческий час "Традиции и обычаи псковского детства", а в Центре детского чтения на улице Розы Люксембург в это же время юные читатели смогут поучаствовать в квесте "Остров семейных сокровищ"», - напомнили в библиотечной системе. 

С полной программой Недели детской и юношеской книги в Пскове можно ознакомиться здесь.

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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