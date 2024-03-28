Общество

Псковских курсантов обучают основам противодействия терроризму

Лекцию, посвященную вопросам противодействия экстремизму и терроризму, курсантам Псковского филиала университета ФСИН России провел заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области Александр Шишкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В ходе встречи с лектором курсанты узнали об общегосударственной системе противодействия экстремизму и терроризму, порядке действий в случае попытки вербовки в террористические организации, ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности.

Курсантам также напомнили о недопустимости распространения материалов экстремистской направленности в социальных сетях.

В пресс-службе отметили, что профилактике терроризма и экстремизма в Псковском филиале университета ФСИН России уделяется особое внимание. Занятия, направленные на изучение законодательной и нормативно-правовой базы в этом направлении, проводятся как с курсантами, так и с сотрудниками образовательной организации.