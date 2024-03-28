Итоги конкурсов на лучшего экскурсовода и краеведа среди школьников подвели в Пскове

Итоги двух региональных конкурсов среди школьников, в ходе которых жюри назвали лучших экскурсоводов и краеведов, подвели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: ГАОУ ДО «Лидер»
Так, в Пскове, в региональном Центре молодежи, прошел ежегодный областной конкурс «Люби и знай свой край родной» на лучшего экскурсовода. На конкурс были представлены 18 работ из разных муниципалитетов региона: из Великолукского, Куньинского, Новосокольнического, Плюсского, Порховского, Псковского, Себежского районов, Невельского, Новоржевского, Струго-Красненского муниципальных округов, Пскова и Великих Лук.
Целью конкурса является формирование бережного отношения к истории и культурным объектам Псковской области. Ребята среднего и старшего возраста продемонстрировали свои знания по краеведению. В рамках конкурса научные руководители детей посетили Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова.
Победители конкурса среди 5–8 классов:
Победители конкурса среди 9–11 классов:
Также в течение двух дней проходил XIV областной конкурс «Псковская земля. История. Памятники. Люди». Школьникам предстояло описать музейный предмет, ответить на вопросы историко-краеведческой викторины, написать творческую работы и защитить ее. Темы были предложены на выбор: «Пушкин — наше все! (225 со дня рождения А. С. Пушкина); «80-я годовщина освобождения территории Псковщины от немецко-фашистских захватчиков»; «История семьи в истории страны». На конкурс поступило 11 проектов.
Для руководителей ребят организовали круглый стол по обмену опытом. Заслуженный учитель РФ из Опочки Ольга Григорьева провела мастер-класс по описанию музейных предметов и рассказала об оформлении исследовательских работ. По итогам всех туров конкурса победителем стала ученица 9 класса Дарья Покоренко из Опочецкого муниципального округа, второе место заняла девятиклассница Ксения Пахомова из Дедовичской средней школы № 2, «бронза» у Анастасии Тесленко, ученицы 10-го класса Лядской средней общеобразовательной школы (Плюсский район). Лучшие работы рекомендовали на Всероссийскую олимпиаду по школьному краеведению в Москве в октябре.
Организатором конкурсов выступило государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер».