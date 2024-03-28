Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2024 вызовы и угрозы
«Метражи» инвестиции в недвижимость
Господин Рейтингомер
Онлайн-викторина про Псковскую область
ответы на все вопросы
розыгрыш билетов в кино
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
Бортовой компьютер на тракторе
автомир Geely Okavango
молодежь профсоюза
Парковка в зеленой зоне
про опоздания на работу
 
 
 
ещё Общество 28.03.2024 07:200 В 22 регионах России зафиксировали активность клещей - Псковская область в их числе 28.03.2024 18:270 Итоги конкурсов на лучшего экскурсовода и краеведа среди школьников подвели в Пскове 28.03.2024 18:000 СК получил доказательства связи террористов из «Крокуса» с Украиной 28.03.2024 17:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 марта 28.03.2024 17:440 В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах 28.03.2024 16:201 Жители Пскова во время командировок и отпусков стали активнее пользоваться каршерингом
 
 
 
Самое популярное 22.03.2024 10:1319 Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки 22.03.2024 15:1714 Александра Грацкого подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ 27.03.2024 10:572 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024 12:032 Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области 25.03.2024 13:024 Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Итоги конкурсов на лучшего экскурсовода и краеведа среди школьников подвели в Пскове

28.03.2024 18:27|ПсковКомментариев: 0

Итоги двух региональных конкурсов среди школьников, в ходе которых жюри назвали лучших экскурсоводов и краеведов, подвели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: ГАОУ ДО «Лидер»

Так, в Пскове, в региональном Центре молодежи, прошел ежегодный областной конкурс «Люби и знай свой край родной» на лучшего экскурсовода. На конкурс были представлены 18 работ из разных муниципалитетов региона: из Великолукского, Куньинского, Новосокольнического, Плюсского, Порховского, Псковского, Себежского районов, Невельского, Новоржевского, Струго-Красненского муниципальных округов, Пскова и Великих Лук.

Целью конкурса является формирование бережного отношения к истории и культурным объектам Псковской области. Ребята среднего и старшего возраста продемонстрировали свои знания по краеведению. В рамках конкурса научные руководители детей посетили Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова.

Победители конкурса среди 5–8 классов:

  • номинация «Тематическая экскурсия» — Назар Демин, средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (Псков);
  • номинация «Мой край родной, мой край любимый» — Владислав Шахтеров, средняя общеобразовательная школа № 16 (Великие Луки);
  • номинация «Я приглашаю Вас в музей» — Дарья Ящук, средняя общеобразовательная школа № 1 (Порхов).

Победители конкурса среди 9–11 классов:

  • номинация «Тематическая экскурсия» — Павел Трепаков, Лычевская средняя школа (Великолукский район);
  • номинация «Мой край родной, мой край любимый» — Надежда Иванова, Куньинская средняя общеобразовательная школа;
  • номинация «Я приглашаю Вас в музей» — Ксения Васильева, Славковская средняя общеобразовательная школа (Порховский район).

Также в течение двух дней проходил XIV областной конкурс «Псковская земля. История. Памятники. Люди». Школьникам предстояло описать музейный предмет, ответить на вопросы историко-краеведческой викторины, написать творческую работы и защитить ее. Темы были предложены на выбор: «Пушкин — наше все! (225 со дня рождения А. С. Пушкина); «80-я годовщина освобождения территории Псковщины от немецко-фашистских захватчиков»; «История семьи в истории страны». На конкурс поступило 11 проектов.

Для руководителей ребят организовали круглый стол по обмену опытом. Заслуженный учитель РФ из Опочки Ольга Григорьева провела мастер-класс по описанию музейных предметов и рассказала об оформлении исследовательских работ. По итогам всех туров конкурса победителем стала ученица 9 класса Дарья Покоренко из Опочецкого муниципального округа, второе место заняла девятиклассница Ксения Пахомова из Дедовичской средней школы № 2, «бронза» у Анастасии Тесленко, ученицы 10-го класса Лядской средней общеобразовательной школы (Плюсский район). Лучшие работы рекомендовали на Всероссийскую олимпиаду по школьному краеведению в Москве в октябре.

Организатором конкурсов выступило государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер».

Теги: #конкурс #краеведение #экскурсии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?
В опросе приняло участие 229 человек
28.03.2024, 18:270 Итоги конкурсов на лучшего экскурсовода и краеведа среди школьников подвели в Пскове 28.03.2024, 18:150 «Пастырь»: О молитве Ефрема Сирина 28.03.2024, 18:000 СК получил доказательства связи террористов из «Крокуса» с Украиной 28.03.2024, 17:531 Александр Братчиков: При нынешних «равнинах» жизнь в области улучшилась
28.03.2024, 17:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 марта 28.03.2024, 17:461 Депутаты четвертого созыва об аграриях в Собрании и усилении роли партии 28.03.2024, 17:440 В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах 28.03.2024, 17:390 Дмитрий Хритоненков: Депутаты сейчас зрелые и состоявшиеся
28.03.2024, 17:370 Эксперт рассказал, как адресные ипотечные программы могут полностью заместить льготную ипотеку 28.03.2024, 17:350 44% россиян регулярно занимаются спортом - опрос 28.03.2024, 17:280 Александр Братчиков: С четвертого созыва Собрания область перешла на трёхлетнее планирование бюджета 28.03.2024, 17:200 Два автомобиля мешают движению в центре Пскова
28.03.2024, 17:160 «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах. ВИДЕО 28.03.2024, 17:030 Аркадий Мурылев: Статус депутата полностью меняет твою жизнь 28.03.2024, 17:000 Бортовой компьютер на тракторе в псковском поле 28.03.2024, 16:550 СК России опубликовал видеозапись расследования изнасилования и убийства 11-летней девочки в Псковской области
28.03.2024, 16:520 Смертная казнь как подмена понятий 28.03.2024, 16:352 Принадлежащие собственникам дворы нельзя благоустраивать за бюджетные деньги - Сергей Грахов 28.03.2024, 16:201 Жители Пскова во время командировок и отпусков стали активнее пользоваться каршерингом 28.03.2024, 16:182 «Дневной дозор»: миграционная политика в России - не пора ли ужесточить?
28.03.2024, 16:130 Историческую игру «1418» проведут в Пскове в преддверии Диктанта Победы 28.03.2024, 16:070 Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Псковской области заключили под стражу 28.03.2024, 15:591 Объявлена дата кастинга на фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» 28.03.2024, 15:411 Александр Котов о нарастающей киберугрозе и поддержке будущих педагогов
28.03.2024, 15:400 Приставы призвали псковичей бдительно относиться к своим персональным данным 28.03.2024, 15:360 Сладости украли из магазина в Пскове 28.03.2024, 15:280 Около 600 ресурсов с фейковыми вбросами о терактах заблокировано в РФ 28.03.2024, 15:121 Рослесхоз спрогнозировал ситуацию с природными пожарами в мае
28.03.2024, 14:560 39 общественных территорий благоустроили в Псковской области в 2023 году 28.03.2024, 14:500 До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 29 марта 28.03.2024, 14:431 Почему студенты дневных отделений в Пскове учатся допоздна, поинтересовался Юрий Сорокин  28.03.2024, 14:340 «Сообразим на троих»: Теракт и общественный договор, борьба с коррупцией и повышение тарифов на ЖКУ. ВИДЕО
28.03.2024, 14:290 Рыбная чума и последний полет Апакидзе: каким был 2001 год в новостях Пскова 28.03.2024, 14:220 До 30% сэкономили восемь псковских муниципалитетов при благоустройстве городской среды 28.03.2024, 14:160 ДТП затрудняет движение на улице Яна Фабрициуса в Пскове 28.03.2024, 14:090 Инициативу об обеспечении инвалидов беспрепятственным доступом к информации о госорганах поддержали в Собрании
28.03.2024, 13:570 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — четвертый созыв (2007-2011). ВИДЕО 28.03.2024, 13:560 Центробанк предупредил о новом способе мошенничества 28.03.2024, 13:550 Информационно-аналитический отдел переименовали в Псковском областном Собрании 28.03.2024, 13:480 Переход на упрощенное проектирование несложных объектов газоснабжения поддержали псковские депутаты 
28.03.2024, 13:405 Псковский облздрав систематически предоставляет в Минздрав недостоверные сведения  28.03.2024, 13:361 В России с 1 апреля изменятся правила получения водительских прав 28.03.2024, 13:341 Псковские депутаты поддержали уточнение понятия «сельский туризм» в федеральном законе  28.03.2024, 13:321 Счетная палата Псковской области за год зафиксировала почти 500 нарушений 
28.03.2024, 13:291 Базовые величины оплаты труда уполномоченных установили в областном Собрании  28.03.2024, 13:261 Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды табачной продукции стоимостью полмиллиона рублей 28.03.2024, 13:240 Региональный парламент поддержал установление Дня ветерана боевых действий в Псковской области 28.03.2024, 13:150 Псковские работодатели стали ещё более лояльны к кандидатам без опыта
28.03.2024, 13:131 Стипендии студентам-целевикам на педагогических направлениях увеличат в Псковской области  28.03.2024, 13:091 Почти 250 млн рублей штрафов заплатили за год нарушители ПДД в Псковской области  28.03.2024, 13:051 УМВД привлекает Псковскую епархию к борьбе с киберпреступностью  28.03.2024, 13:011 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
28.03.2024, 12:520 «Дружина» помогает в охране общественного порядка – Алексей Овсянников  28.03.2024, 12:474 Почему по Псковской области ездят автомобили из Прибалтики, поинтересовался депутат Андрей Михайлов  28.03.2024, 12:431 Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий 28.03.2024, 12:390 «Спали на полу, ели лапшу»: петербуржец поселил 21 ребенка в доме в Локнянском районе 
28.03.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах 28.03.2024, 12:290 Налоговую нагрузку на предпринимателей снизили в округах Псковской области  28.03.2024, 12:270 Сборная экскурсия по выставкам Приказной палаты пройдет в Пскове 30 марта 28.03.2024, 12:250 Реестр муниципальных должностей расширили в Псковской области
28.03.2024, 12:230 Александр Котов: В Псковской области жить безопасно 28.03.2024, 12:190 С завершением СВО кибермошенничества станет меньше – Алексей Овсянников 28.03.2024, 12:160 Заслуженная артистка России признала вину по делу о наркотиках 28.03.2024, 12:140 Выставка сказочной мозаики открылась в Псковском музее 
28.03.2024, 12:120 Рассылавшего призывы к терроризму школьника задержали в Великих Луках  28.03.2024, 12:041 Алексей Овсянников: УМВД сложно конкурировать по уровню зарплат  28.03.2024, 12:041 Начинается видеотрансляция программы «Собрание»: Четвертый созыв 28.03.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 марта
28.03.2024, 12:000 Псковский холдинг NPN отмечает 35-летие со дня основания 28.03.2024, 11:520 Коррупционные преступления в Псковской области стали выявлять чаще  28.03.2024, 11:500 Число фейков о терактах в Псковской области сократилось в два с половиной раза 28.03.2024, 11:470 Псковская команда по волейболу победила на областной спартакиаде 
28.03.2024, 11:460 465 законных представителей несовершеннолетних поставили на учет в Псковской области за год  28.03.2024, 11:411 Рост преступности отмечен в Псковской области за счет кибермошенников  28.03.2024, 11:380 Соревнования по ликвидации последствий ДТП прошли среди сотрудников МЧС в Пскове 28.03.2024, 11:371 Олег Брячак призвал ввести в учебных заведениях вооруженную охрану
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru