Общество

Итоги конкурсов на лучшего экскурсовода и краеведа среди школьников подвели в Пскове

Итоги двух региональных конкурсов среди школьников, в ходе которых жюри назвали лучших экскурсоводов и краеведов, подвели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: ГАОУ ДО «Лидер»

Так, в Пскове, в региональном Центре молодежи, прошел ежегодный областной конкурс «Люби и знай свой край родной» на лучшего экскурсовода. На конкурс были представлены 18 работ из разных муниципалитетов региона: из Великолукского, Куньинского, Новосокольнического, Плюсского, Порховского, Псковского, Себежского районов, Невельского, Новоржевского, Струго-Красненского муниципальных округов, Пскова и Великих Лук.

Целью конкурса является формирование бережного отношения к истории и культурным объектам Псковской области. Ребята среднего и старшего возраста продемонстрировали свои знания по краеведению. В рамках конкурса научные руководители детей посетили Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова.

Победители конкурса среди 5–8 классов:

номинация «Тематическая экскурсия» — Назар Демин, средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (Псков);

номинация «Мой край родной, мой край любимый» — Владислав Шахтеров, средняя общеобразовательная школа № 16 (Великие Луки);

номинация «Я приглашаю Вас в музей» — Дарья Ящук, средняя общеобразовательная школа № 1 (Порхов).

Победители конкурса среди 9–11 классов:

номинация «Тематическая экскурсия» — Павел Трепаков, Лычевская средняя школа (Великолукский район);

номинация «Мой край родной, мой край любимый» — Надежда Иванова, Куньинская средняя общеобразовательная школа;

номинация «Я приглашаю Вас в музей» — Ксения Васильева, Славковская средняя общеобразовательная школа (Порховский район).

Также в течение двух дней проходил XIV областной конкурс «Псковская земля. История. Памятники. Люди». Школьникам предстояло описать музейный предмет, ответить на вопросы историко-краеведческой викторины, написать творческую работы и защитить ее. Темы были предложены на выбор: «Пушкин — наше все! (225 со дня рождения А. С. Пушкина); «80-я годовщина освобождения территории Псковщины от немецко-фашистских захватчиков»; «История семьи в истории страны». На конкурс поступило 11 проектов.

Для руководителей ребят организовали круглый стол по обмену опытом. Заслуженный учитель РФ из Опочки Ольга Григорьева провела мастер-класс по описанию музейных предметов и рассказала об оформлении исследовательских работ. По итогам всех туров конкурса победителем стала ученица 9 класса Дарья Покоренко из Опочецкого муниципального округа, второе место заняла девятиклассница Ксения Пахомова из Дедовичской средней школы № 2, «бронза» у Анастасии Тесленко, ученицы 10-го класса Лядской средней общеобразовательной школы (Плюсский район). Лучшие работы рекомендовали на Всероссийскую олимпиаду по школьному краеведению в Москве в октябре.

Организатором конкурсов выступило государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер».