Общество

Юрист объяснил, как делится имущество умершего родителя между детьми

Имущество — это все материальные и нематериальные ценности, которые принадлежат физическому или юридическому лицу. К имуществу относятся недвижимость, автомобили, деньги, ценные бумаги, интеллектуальная собственность и другие активы. Тонкости раздела имущества между детьми после кончины родителя объяснил преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Юрист отметил, что наследство включает в себя деньги, вещи, имущественные и неимущественные права. Гражданский кодекс РФ четко определяет, сколько каждому из наследников полагается имущества из наследственной массы. В России дети равноправны перед законом, независимо от пола или брака родителей, и получают одинаковые доли наследства. Приемные дети также имеют право на долю наследства, пишет RuNews24.

«Размер доли каждого наследника зависит от количества участников наследования. При наличии двоих наследников наследство делится пополам, при наличии троих — на три и т. д. Иногда возникает ситуация, когда остается "неделимое имущество", например, квартира. В этом случае один из претендентов получает объект наследования, но обязан выплатить компенсацию остальным наследникам. Неделимое имущество — это объект, разделение которого невозможно без его повреждения или изменения назначения. Оно рассматривается как целостный объект и может быть разделено только по решению суда», — подчеркнул юрист.

Палюлин также добавил, что существуют случаи, когда один из детей получает большую долю наследства. Это может произойти, если ребенок отказался от своей доли, если кто-то из наследников первой очереди признан недееспособным или если было составлено завещание.

«Преимущественное право при наследовании неделимой собственности может быть у того, кто является собственником объекта и пользуется им до момента наследования. В случае раздела имущества по завещанию сохраняется обязательная доля для несовершеннолетних наследников, как если бы они наследовали не по завещанию, а по закону», — подытожил юрист.