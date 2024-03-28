Общество

12 собак из Сербии не пропустили в РФ на границе в Псковской области

12 домашних питомцев из-за нарушений ветеринарных требований не смогли пересечь границу России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В пункте пропуска Шумилкино сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 12 собак, перевозимых из Республики Сербия на территорию Российской Федерации.

Установлено, что в ветеринарных паспортах собак отсутствовали сведения о вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки, если они не были привиты в течение последних 12 месяцев, против парвовирусных и аденовирусных инфекций. Кроме того, не указана информация о сериях и сроках годности использованных вакцин против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, энтерита и лептоспироза.

Ввоз домашних питомцев на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен возврат животных на сопредельную территорию.