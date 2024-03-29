Общество

Дефицит осадков ожидается в Псковской области в апреле

Среднемесячная температура воздуха в апреле в Псковской области составит от +5,1 до +6,6 градуса. Месячная сумма осадков прогнозируется от 34 до 44 мм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«В апреле погодные условия в Псковской области будут формироваться преимущественно под влиянием полей повышенного давления. В связи с этим ожидается дефицит осадков, преобладание дней с сухой погодой. Температурный фон в течение месяца прогнозируется выше климатической нормы», - рассказали в МЧС.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2-3 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков составит 50-90% от климатической нормы.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах +7…+12 градусов, в отдельные дни возможен прогрев до +14…+16 градусов. Преобладающие ночные температуры составят 0…+5 градусов, в отдельные ночи температура будет понижаться до 0…-3 градусов. Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах +11…+16 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать +17…+21 градуса. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах +3…+8 градусов, но в отдельные ночи при прояснениях температура воздуха может понижаться до 0 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для весеннего периода.