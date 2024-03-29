Общество

Три почтовых отделения отремонтировали в Псковской области в прошлом году

О ремонтах почтовых отделений в Псковской области рассказала директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В 2023 году мы закончили ремонт трех почтовых отделений по программе при финансировании президента России. Ремонт был сделан в отделениях в Усть-Долыссы, Черехе, Черской. Сделали конвекторное отопление в Красном Луче. Закончили ремонт кровли в Идрице. Нашли новое место для отделения почты в Печорах-2»,- рассказала Ольга Беляцкая.

В ходе беседы отмечено, что ремонты почтовых отделений на текущий год уже запланированы.