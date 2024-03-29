Общество

На детский телефон доверия в Псковской области в прошлом году поступило более 3 тысяч обращений

Вопросы профилактики правонарушений в отношении детей и подростков обсудили в правительстве Псковской области на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Совещание прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

С докладами о проведенной работе и плановых мероприятиях на текущий период выступили руководители региональных комитетов по образованию, здравоохранению и социальной защите, сотрудники профильных отделов управления МВД по Псковской области и представители территориальных органов опеки.

Первый вице-губернатор обратила внимание участников заседания на необходимость постоянного и пристального контроля компетентных органов к вопросам благополучия детства в регионе. По ее словам, серьезная работа в этом направлении должна проводиться с семьями, принимающими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением, чтобы призвать людей к внимательному отношению к окружающим.

Одним из каналов, куда могут обратиться граждане с проблемами и вопросами в области безопасности несовершеннолетних, — детский телефон доверия с единым общероссийским номером: 8 (800) 2000–122. По телефону в круглосуточном режиме можно получить экстренную психологическую помощь.

В прошлом году на телефон доверия поступило свыше 3,3 тысячи обращений от жителей региона, в том числе более 2 тысяч звонков от несовершеннолетних. Граждане обращались к специалистам с вопросами детско-родительских отношений, учебных проблем и взаимодействия со сверстниками.