Обучение для администраторов госпабликов прошло в Пскове

Обучение для администраторов госпабликов провели специалисты Центра управления регионом Псковской области 28 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦУР Псковской области.
Фото здесь и далее: Telegram-канал ЦУР Псковской области
Около 20 сотрудников сферы культуры, туризма, спорта и ЖКХ приняли участие в обучающем семинаре. О ведении госпабликов, задачах учреждения в социальных сетях, коммуникации с подписчиками рассказали на семинаре наши эксперты.
Новым блоком обучения стала лекция о создании контента с использованием сервисов и нейросетей.