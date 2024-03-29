Общество

Обучение для администраторов госпабликов прошло в Пскове

Обучение для администраторов госпабликов провели специалисты Центра управления регионом Псковской области 28 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦУР Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал ЦУР Псковской области

Около 20 сотрудников сферы культуры, туризма, спорта и ЖКХ приняли участие в обучающем семинаре. О ведении госпабликов, задачах учреждения в социальных сетях, коммуникации с подписчиками рассказали на семинаре наши эксперты.

Новым блоком обучения стала лекция о создании контента с использованием сервисов и нейросетей.