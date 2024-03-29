Общество

Месяц чистоты пройдет в Пскове

Месяц чистоты пройдет в Пскове с 1 по 30 апреля, об этом сообщил глава города Борис Елин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Жители города, организации и предприятия могут самостоятельно выбрать место для проведения субботника или обратиться за рекомендациями в управление городского хозяйства. Телефон для подачи заявок: 29-15-22.

«Всем желающим принять участие в уборке предоставим необходимый инвентарь: грабли, мешки, перчатки», - рассказал глава города.

В прошлом году чистоту навели на 49 территориях, было вывезено 300 кубометров мусора. Более 1800 человек приняли участие в субботниках.

«Присоединяйтесь к генеральной уборке города!» - призвал Борис Елкин.