Общество

Сотрудники МЧС России приняли участие в учениях по гражданской обороне в Псковской области

Командно-штабные учения по гражданской обороне с органами управления Пыталовского муниципального округа на тему «Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проходили на территории Пыталовского района С 26 по 28 марта. Об этом сообщается в группе МЧС России по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа МЧС России по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

В учении принимали участие силы и средства муниципального округа, пожарно-спасательные подразделения Псковской области, были приглашены руководители 14 муниципальных образований.

Мероприятие проходило в два этапа:

1 этап – оценка уровня готовности к проведению КШУ представителей руководящего звена муниципального округа (заслушивание докладов и проверка знаний руководителями функциональных групп регламентирующих документов, алгоритма действий при поступлении различных сигналов, вводных).

2 этап – организация учебной экстренной эвакуации населения Пыталовского муниципального округа в безопасный район.

В ходе проведения практических мероприятий были отработаны вопросы по:

организации оповещения населения при угрозе возникновения возможных опасностей;

организации работы взаимодействующих органов на базе сборного эвакуационного пункта в п. Белорусский;

организации транспортного, медицинского, продовольственного, материально-технического и иного обеспечения при проведении эвакуационных мероприятий.

В назначенное время жители услышали оповещение с подачей звуковых сигналов сирены и речевой информации.

«Актуальность проводимого показного командно-штабного учения вызвана необходимостью поддержания требуемого уровня готовности сил гражданской обороны к действиям по предназначению», - добавили в ведомстве.